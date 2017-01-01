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    Військовий експерт розповів про можливі варіанти вторгнення Росії в Україну

    • Сьогодні, 14:20
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    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Тимчук: Масштабна агресія Путіна – це маловірогідний сценарій, тим не менш, такий варіант відкидати не можна

    Росія насправді впродовж кількох годин може підняти свої окупаційні війська по тривозі і ввести на територію України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів військовий експерт, лідер групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

    «Це може статися у нинішньому форматі невизнаної агресії з боку Росії, як ми це бачили в часи Іловайську та Дебальцевому: коли на територію Донбасу увійшли батальйонні і ротні тактичні групи російських військ. Вони різко посилюють 1 АК (армійський корпус) «ДНР» і 2 АК «ДНР» та виконують певні задачі», - зазначив він.

    За словами експерта, є й інший варіант розвитку подій. «Може відбутися і повномасштабне вторгнення Росії в Україну на інших ділянках кордонів поза зоною проведення АТО», - сказав він.

    «Те саме може стосуватися і використання Криму як плацдарму для наступу в Україну. Однак до цього варіанту ми, тобто «Інформаційний спротив», ставимося скептично. Але моніторинг, який ми проводимо у південних областях України, перш за все у Херсонській області, показує, що нам необхідно терміново укріплювати обороноздатність, перш за все, на Півдні», - додав Тимчук.

    Нардеп стверджує, що в Генштабі чудово усвідомлюють всі загрози. «Зрозуміло, що масштабна агресія Путіна – це маловірогідний сценарій, бо ж якби він хотів повноцінно воювати з Україною, то він би вже це робив. Тим не менш, такий варіант відкидати не можна, потрібно бути до нього готовим», - сказав експерт.

    Раніше Тимчук також висловив думку, що Росія зі своїм зомбованим населенням піде на скорочення соціальної сфери заради того, щоб задавити ненависну «київську хунту».

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    Росія АТО Донбас Дмитро Тимчук війна
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