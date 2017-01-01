Візит Порошенка у Велику Британію. Програма заходів
- Сьогодні, 15:03
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Президент України зустрінеться з провідними представниками британського бізнесу
Президент України Петро Порошенко 18-19 квітня здійснить офіційний візит до Великої Британії на запрошення прем’єр-міністра цієї країни Терези Мей, повідомили у прес-службі президента.
«Програмою візиту передбачені зустрічі глави держави з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, окремими членами уряду та представниками Палати громад британського парламенту», - йдеться в повідомленні.
Крім того, заплановано виступ президента України у Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» на тему: «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії».
Крім того, президент України зустрінеться з провідними представниками британського бізнесу, поінформували в прес-службі.