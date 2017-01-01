Візит Порошенка у Велику Британію. Програма заходів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

Президент України зустрінеться з провідними представниками британського бізнесу

Президент України Петро Порошенко 18-19 квітня здійснить офіційний візит до Великої Британії на запрошення прем’єр-міністра цієї країни Терези Мей, повідомили у прес-службі президента.

«Програмою візиту передбачені зустрічі глави держави з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, окремими членами уряду та представниками Палати громад британського парламенту», - йдеться в повідомленні.

Крім того, заплановано виступ президента України у Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» на тему: «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії».

Крім того, президент України зустрінеться з провідними представниками британського бізнесу, поінформували в прес-службі.