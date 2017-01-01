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    Візит Порошенка у Велику Британію. Програма заходів

    • Сьогодні, 15:03
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Президент України зустрінеться з провідними представниками британського бізнесу

    Президент України Петро Порошенко 18-19 квітня здійснить офіційний візит до Великої Британії на запрошення прем’єр-міністра цієї країни Терези Мей, повідомили у прес-службі президента.

    «Програмою візиту передбачені зустрічі глави держави з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, окремими членами уряду та представниками Палати громад британського парламенту», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, заплановано виступ президента України у Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» на тему: «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії».

    Крім того, президент України зустрінеться з провідними представниками британського бізнесу, поінформували в прес-службі.

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