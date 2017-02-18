Визнання паспортів «ДНР/ЛНР» вдарить по самій РФ - російський політолог

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Паспорти «ДНР» і «ЛНР»

Станіслав Бєлковський попереджає, що бойовики з Донбасу можуть влаштувати Росії «капець не по-дитячому»

Російський політолог Станіслав Бєлковський вважає, що визнання документів так званих «ДНР» і «ЛНР» може вдарити насамперед по РФ, так як буде сприяти поїздкам туди озброєних людей з Донбасу, які вміють тільки стріляти і грабувати. Про це Бєлковський сказав у коментарі «Апострофу».

Політолог зазначив, що указ про визнання паспортів «ДНР» і «ЛНР» не представляє жодних нових істотних прав людям, які й так мали право приїжджати в РФ.

«Він означає тільки одне — це чистий піар-стимул для багатьох людей зі зброєю приїжджати в Росію з України. Відповідно, це підвищення загрози і небезпеки РФ. А юридично це не означає майже нічого. Вони ж і так могли приїжджати до Росії, не було жодної проблеми», — вказує Бєлковський.

За його словами, обурення з приводу цього демонстративного указу знаходяться виключно в площині public relations.

«Указ закріпив існуючий стан справ. Проблема тільки в одному, що люди з величезною кількістю зброї, отриманою від Росії ж, зможуть їхати в РФ. А оскільки вони вміють тільки стріляти і грабувати, то вони можуть РФ влаштувати «капець не по-дитячому», — попереджає політолог.

Бєлковський резюмує, що метою указу є чергова піар-витівка Володимира Путіна проти Заходу, щоб примусити його відновити переговори щодо ролі Росії на пострадянському просторі.