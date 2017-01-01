Постпред Франції при ООН: визнання «паспортів Л/ДНР» суперечить Мінським угодам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Франсуа Делатр

Також Франсуа Делатр занепокоєний ситуацією в Авдіївці

Постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр в Радбезі ООН нагадав, що Мінські домовленості є єдиним шляхом врегулювання конфлікту на Донбасі, а визнання Росією паспортів так званих «Л/ДНР» суперечить такими угодами.

«В Україні ми продовжуємо невтомно з нашим партнером Німеччиною здійснювати всі зусилля в «нормандському форматі» для повного виконання Мінських угод. Всі визнають, що це єдиний шлях для мирного врегулювання конфлікту. Недавня напруженість в Авдіївці викликає серйозну стурбованість, також ми шкодуємо про рішення Росії про визнання «документів», виданих владою деяких регіонів Донецької і Луганської областей. Це суперечить духу Мінських угод», - сказав Делатр.

Дипломат також додав, що санкції проти РФ будуть збережені до повного виконання Мінських домовленостей.

Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР». Водночас Білорусь відмовилася визнавати «паспорти» «Л/ДНР».

Президент України Петро Порошенко закликав Євросоюз посилити санкції проти РФ за визнання Путіним «паспортів» «Л/ДНР».

Також у вівторок на засіданні Радбезу ООН посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі заявила, що визнання Росією документів окупаційних режимів «ЛНР» та «ДНР» суперечать зусиллям для встановлення миру на Донбасі.

Натомість представник Росії в Радбезі ООН стверджує, що рішення про визнання псевдопаспортів приймалось «в інтересах людей».