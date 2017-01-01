Визнання Росією «паспортів» «Л/ДНР» суперечить мінським угодам, - посольство США

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Визнання РФ «документів» сепаратистських «республік» є тривожним

Визнання Російською Федерацією «документів» так званих «Донецької/Луганської народних республік» (ДНР/ЛНР) суперечить цілям мінських угод. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в Twitter.

«Визнання Росією «документів» сепаратистських «республік» є тривожним та суперечить узгодженим цілям Мінська», - йдеться в повідомленні.





Крім того, американське відомство закликало до відведення важкого озброєння і забезпечення сталого режиму припинення вогню на Донбасі. «Занепокоєні активізацією бойових дій і відновленням використання «Градів» на лінії зіткнення...закликаємо до відведення важкої зброї і забезпечення сталого режиму припинення вогню на Донбасі», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Путін 18 лютого підписав указ про визнання в Росії на державному рівні паспортів і інших документів, які на окупованому Донбасі роздають жителям представники терористичних організацій «Донецька народна республіка» й «Луганська народна республіка».

Представник президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко вважає такий крок спробою дестабілізації ситуації в Україні, першим кроком до націоналізації майна окупованого Донбасу і намаганням створити фундамент для замороженого конфлікту.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що, підписавши указ про визнання паспортів та інших документів так званих «ЛНР» та «ДНР», Путін тим самим вийшов з Мінського процесу.