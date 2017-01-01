«ВКонтакте» пропонує українцям браузер для обходу блокування

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Сайт браузера знаходиться на домені freeu.online

«ВКонтакте» пропонує українцям перероблений браузер «Аміго» з Tor для обходу блокування. Творці браузера були приховані, однак тепер в Mail.Ru Group підтвердили, що це їхній продукт.

Приблизно з 20 травня «ВКонтакте» стала пропонувати користувачам з України встановлювати десктопний браузер FreeU для обходу блокування російських соцмереж, пише TJournal.

Сайт браузера знаходиться на домені freeu.online. Дистрибутив браузера розміщений на домені svbrwsr.com. Обидва домени зареєстровані 16 і 18 травня 2017 років через сервіс whoisproxy.ru, що використовується для приховування особистих даних власника домену.

Як автори браузера на сайті FreeU вказана кіпрська компанія Dilane Limited. Ніякої публічної інформації про неї немає.

У прес-службі Mail.Ru Group підтвердили, що FreeU є їх продуктом, але не пояснили, навіщо було приховувати цю інформацію.

«Це одне з рішень, яке ми пропонуємо нашим українським користувачам. Ми брали участь у його розробці та просуванні, оскільки зацікавлені в тому, щоб у користувачів був доступ до потрібних їм інтернет-ресурсів», – цитує видання прес-службу Mail.Ru Group.

Напередодні, 16 травня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

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Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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