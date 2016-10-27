Власник «Хортиці» Черняк закуповує неякісний «чорний» спирт - розслідування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Результати перевірки показали, що технологічний процес на непідконтрольному державі підприємстві відбувається з порушеннями, а продукція заводу взагалі не відповідає показникам якості

Головним покупцем «чорного» спирту, який виробляють на Зірненському спиртзаводі, є алкогольний холдинг Global Spirits, який виробляє відому в Україні та Росії горілку «Хортиця». Головою наглядової ради холдингу Global Spirits є Євген Черняк. Про це йдеться у випуску передачі журналістських розслідувань «Стоп корупції» на «5 каналі».

«Завод в день виробляє приблизно 25 тонн (чорного, - Ред.) спирту ... Основним покупцем цього спирту є «Хортиця». Гроші крутяться там не маленькі, але в державу вони не йдуть», - розповідає журналістам екс-працівник Зірненського спиртзаводу Роман.

Як наголошується в сюжеті, про особливу роль холдингу стало відомо нещодавно - після того, як представники Global Spirits стали вимагати участі в державних перевірках Зірненського спиртзаводу.

«На моїй практиці - це перший випадок, коли комерційна структура намагається взяти участь в такій перевірці», - розповідає голова ліквідаційної комісії «Укрспирту» Ігор Ільчишин.

Більш того, як зазначається, в Global Spirits хочуть купувати спирт тільки на цьому спиртзаводі. Хоча результати перевірки показали, що технологічний процес на непідконтрольному державі підприємстві відбувається з порушеннями, а продукція заводу взагалі не відповідає показникам якості.