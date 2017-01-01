Внаслідок наїзду на пішоходів в Німеччині ніхто з українців не постраждав - посол

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Місце трагедії

Відомо, що поліції не розглядають версію про тероризм

У німецькому місті Гейдельберг, під час наїзду автомобіля на пішоходів,ніхто з українців не постраждав. Про це з посиланням на дані дирекції кримінальної поліції в повідомив генеральний консул України в Мюнхені Вадим Костюк.

Дипломат також додає, що в поліції не розглядають тероризм, як мотив цього злочину.

Як відомо, вчора близько 16:00 за місцевим часом у німецькому Гейдельберзі водій автомобіля скоїв наїзд на пішоходів. В результаті одна людина загинула і ще двоє були травмовані. Загиблий – чоловік у віці 73 років. Він помер в лікарні.