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    Внаслідок наїзду на пішоходів в Німеччині ніхто з українців не постраждав - посол

    • Сьогодні, 01:15
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    Місце трагедії
    Місце трагедії

    Відомо, що поліції не розглядають версію про тероризм

    У німецькому місті Гейдельберг, під час наїзду автомобіля на пішоходів,ніхто з  українців не постраждав. Про це з посиланням на дані дирекції кримінальної поліції в повідомив генеральний консул України в Мюнхені Вадим Костюк.

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    Дипломат також додає, що в поліції не розглядають тероризм, як мотив цього злочину.

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    Як відомо, вчора близько 16:00 за місцевим часом у німецькому Гейдельберзі водій автомобіля скоїв наїзд на пішоходів. В результаті одна людина загинула і ще двоє були травмовані. Загиблий – чоловік у віці 73 років. Він помер в лікарні.

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