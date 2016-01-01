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    Внаслідок теракту у Берліні загинув громадянин України – посол

    • Вчора, 15:41
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    Німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту

    Поліція Німеччини підтвердила, що внаслідок теракту у Берліні 19 грудня загинув громадянин України.

    Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник у Twitter.

    «На жаль, німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня ц.р.», – написав він.

    Дипломат від імені Української держави особисто висловив співчуття доньці загиблого співвітчизника.

    Нагадаємо, вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні у понеділок ввечері, близько 20-ї години за місцевим часом. Транспортний засіб проїхав від 50 до 80 метрів, збиваючи людей і руйнуючи намети.

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель офіційно назвала терактом подію в Берліні, де біженець на вантажівці врізався в натовп людей на різдвяному ярмарку. При цьому міністр внутрішніх справ ФРН та керівники МВС окремих федеральних земель країни домовилися про відсутність необхідності закривати різдвяні ярмарки в різних містах Німеччини.

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