Що відомо про нападника на берлінський різдвяний ярмарок

Нагадаємо, Ангела Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом. «Ми повинні виходити з того, що це був теракт», – сказала Меркель.

Кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.

23-річний чоловік, якого було затримано за підозрою у скоєнні нападу на різдвяний ярмарок у Берліні, заперечує свою причетність.

У поліції Берліна заявили, що особа, яка скоїла наїзд вантажівкою на людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня, досі перебуває на волі. «Ми взяли не ту людину», – заявили у поліції Берліна.

20 грудня у генеральній прокуратурі Німеччини повідомили, що підозрюваного у скоєнні навмисного наїзду вантажівки на різдвяний ярмарок у Берліні відпустили через недостатню кількість доказів. Увечері у вівторок терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за атаку.