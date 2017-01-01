Внаслідок вибуху гранати на Дніпропетровщині постраждало 16 осіб

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Пошкоджений унаслідок вибуху гранати автомобіль

П'яний молодик під час конфлікту біля кафе витягнув гранату і кинув її на землю

В ніч на 3 квітня в с. Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області біля кафе, розташованого на центральній вулиці селища, молодий чоловік кинув на землю гранату.

Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, внаслідок вибуху по медичну допомогу до Новомосковської районної лікарні з тілесними ушкодженнями, переважно легкими, звернулося 16 громадян. Також було пошкоджено автомобіль власниці кафе, який узяв на себе основний удар та запобіг більш тяжким наслідкам, до яких міг призвести вибух гранати.

На місці пригоди слідчо-оперативна група виявила та вилучила запал до гранати, 19 металевих фрагментів, імовірно уламків від гранати, куртку чорного кольору.

Новомосковські правоохоронці встановили 25-річного раніше не судимого мешканця м. Підгороднє Дніпропетровської області.

З’ясувалося, що молодик відпочивав тієї ночі в кафе та на момент пригоди перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Під час конфлікту та подальшої бійки з іншими відпочивальниками розважального закладу чоловік витягнув з кишені гранату та кинув її на землю біля приміщення кафе.

Наразі слідчим відділом Новомосковського відділу поліції відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2, ст. 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання зловмиснику запобіжного заходу.