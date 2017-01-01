Київська влада просить водіїв не їхати на Шулявський міст

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Водіям, що не мають змоги скористатись альтернативою, влада Києва радить змінити маршрути

У зв’язку з обвалом частини конструкцій Шулявського мосту в Києві столична влада просить водіїв по можливості скористатися наземним та підземним громадським транспортом.

«Водіям, що не мають змоги скористатись альтернативою, радимо змінити маршрути», – ідеться в розміщеному вночі 28 лютого повідомленні Департаменту транспортної структури КМДА, який пропонує схему об’їзду закритої ділянки.

Водіям, які планували їхати вулицею Довженка, рекомендують скористатися вулицею Дегтярівською, а тим, хто зазвичай їде вулицею Гетьмана, радять звернути на Борщагівську.

Нагадаємо, що 27 лютого, у Києві обвалився Шулявського мосту. Через аварію заїзд на міст поки закритий. Обмежено рух в напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Шулявки до Індустріального моста.