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    Рух на Шулявському мосту можуть відновити до дев’ятої години ранку

    • Сьогодні, 08:23
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    Вночі на мосту проводилися спеціальні випробування, аби визначити, чи придатна дорога на ньому для проїзду транспорту

    Представники «Укравтодору» мають намір у найближчі півгодини розблокувати рух на Шулявському мосту.

    Про це передають кореспонденти, перебуваючи на місці подій.

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    Журналісти зазначають, що мають інформацію від головного інженера «Укравтодору», який зазначив, що рух на цій ділянці повинні відновити протягом півгодини. 

    Він додав: «Зараз чекають спеціальну машину, яка повинна привезти конструкцію, яку потім поставлять на іншу сторону моста, щоб машини не під'їжджали близько до краю моста. Зараз рух поки обмежений, так само, як рух громадського транспорту. Тролейбуси № 7, 20, 22 направляються іншим шляхом. Додали кілька вагонів швидкісного трамвая №3».

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    Рух на Шулявському мосту можуть відновити до дев’ятої години ранку
    Рух на Шулявському мосту можуть відновити до дев’ятої години ранку
    Рух на Шулявському мосту можуть відновити до дев’ятої години ранку
    Рух на Шулявському мосту можуть відновити до дев’ятої години ранку
    Рух на Шулявському мосту можуть відновити до дев’ятої години ранку
    Рух на Шулявському мосту можуть відновити до дев’ятої години ранку
    Рух на Шулявському мосту можуть відновити до дев’ятої години ранку
    Рух на Шулявському мосту можуть відновити до дев’ятої години ранку
    Рух на Шулявському мосту можуть відновити до дев’ятої години ранку
    Рух на Шулявському мосту можуть відновити до дев’ятої години ранку
    Рух на Шулявському мосту можуть відновити до дев’ятої години ранку
    Рух на Шулявському мосту можуть відновити до дев’ятої години ранку
    Рух на Шулявському мосту можуть відновити до дев’ятої години ранку
    Рух на Шулявському мосту можуть відновити до дев’ятої години ранку

    Зокрема, вночі на мосту проводилися спеціальні випробування, аби визначити, чи придатна дорога на ньому для проїзду транспорту.

    Таким чином випробування виявилися вдалими, і вже скоро тут курсуватимуть автівки. Попри це, наразі рух на мосту досі заблоковано.

    Раніше  повідомлялося, що зранку столична влада просить водіїв не їхати на Шулявський міст.

    Нагадаємо, що 27 лютого, у Києві обвалився Шулявського мостуЧерез аварію заїзд на міст поки закритий. Обмежено рух в напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Шулявки до Індустріального моста.

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