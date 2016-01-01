Водолази знайшли частину другого двигуна і фрагмент хвоста Ту-154

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Фото ТАСС

Всього за сьогоднішній день виявлено 20 уламків, в тому числі шасі, частини двох двигунів і крила

Водолази знайшли частину другого двигуна і хвостове оперення літака Ту-154 Міноборони в Чорному морі. Про це повідомили в штабі з проведення пошукової операції, пише ТАСС.

«На дні моря знайдено хвостове оперення і частина другого двигуна. Готується їх підйом», - сказало джерело. Всього за сьогоднішній день виявлено 20 уламків, в тому числі шасі, частини двох двигунів і крила. Знайдений і доставлений до Москви один з чорних ящиків затонулого лайнера, пошук двох інших самописців триває.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.