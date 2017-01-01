Волинські правоохоронці вилучили у чоловіка вісім кілограм вибухівки

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Вибухотехніки відібрали зразки для проведення експертизи

Чоловік каже, що розбирав міни та снаряди часів Другої світової війни

У Волинській області під час здійснення профілактичного відпрацювання правоохоронці вилучили у 40-річного місцевого жителя понад вісім кілограм вибухової речовини, ймовірніше всього тротилу. Про це повідомили у прес-службі обласної Нацполіції.

«Під час опитування чоловік повідомив, що дану речовину він здобув під час розбирання мін та снарядів часів Другої світової війни, які знаходив в лісовому масиві поблизу села», – йдеться у повідомленні.

Спеціалісти-вибухотехніки Нацполіції оглянули виявлену речовину, відібрали з неї зразки для проведення експертизи вибухових речовин слідів та продуктів пострілу. Після проведення експертизи остаточно буде встановлено її походження.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.