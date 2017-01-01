Бухгалтери вкрали 1,5 млн грн премій київських поліцейських

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Учасники групи щомісяця привласнювали половину коштів, що призначалися на виплати премій поліцейським одного з полків особливого призначення ГУ НП України у Києві

Силовики викрили злочинну групу з 5 осіб, які за чотири місяці вкрали у столичних поліцейських грошових премій у розмірі 1,5 млн грн.

Про це повідомляє Прокуратура міста Києва на сторінці у Facebook.

До злочинної групи входили службові особи управління фінзабезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП України у Києві, а також одного з полків особливого призначення ГУ НП України у Києві.

Як встановлено досудовим розслідуванням, учасники цієї групи щомісяця привласнювали половину коштів, що призначалися на виплати премій поліцейським одного з полків особливого призначення ГУ НП України у Києві.

П’ятьох зловмисників затримано після розділення чергової суми привласнених коштів у розмірі 240 тис. грн.

Загалом, у період з листопада 2016 року по лютий 2017 року за вказаною схемою службовці незаконно збагатилися на майже 1,5 млн гривень.

Наразі в приміщенні управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП України у Києві та за місцем проживання фігурантів провадження проводяться обшуки.

Затриманим особам готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою), а також клопотання про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Також прокуратурою ініційовано проведення аудиту усіх нарахувань, проведених вказаними службовцями за попередні періоди.