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    Бухгалтери вкрали 1,5 млн грн премій київських поліцейських

    • Сьогодні, 18:18
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    Учасники групи щомісяця привласнювали половину коштів, що призначалися на виплати премій поліцейським одного з полків особливого призначення ГУ НП України у Києві

    Силовики викрили злочинну групу з 5 осіб, які за чотири місяці вкрали у столичних поліцейських грошових премій у розмірі 1,5 млн грн.

    Про це повідомляє Прокуратура міста Києва на сторінці у Facebook.

    До злочинної групи входили службові особи управління фінзабезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП України у Києві, а також одного з полків особливого призначення ГУ НП України у Києві.

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    Як встановлено досудовим розслідуванням, учасники цієї групи щомісяця привласнювали половину коштів, що призначалися на виплати премій поліцейським одного з полків особливого призначення ГУ НП України у Києві.

    П’ятьох зловмисників затримано після розділення чергової суми привласнених коштів у розмірі 240 тис. грн. 

    Загалом, у період з листопада 2016 року по лютий 2017 року за вказаною схемою службовці незаконно збагатилися на майже 1,5 млн гривень.

    Наразі в приміщенні управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП України у Києві та за місцем проживання фігурантів провадження проводяться обшуки.

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    Бухгалтери вкрали 1,5 млн грн премій київських поліцейських
    Бухгалтери вкрали 1,5 млн грн премій київських поліцейських
    Бухгалтери вкрали 1,5 млн грн премій київських поліцейських
    Бухгалтери вкрали 1,5 млн грн премій київських поліцейських
    Бухгалтери вкрали 1,5 млн грн премій київських поліцейських
    Бухгалтери вкрали 1,5 млн грн премій київських поліцейських
    Бухгалтери вкрали 1,5 млн грн премій київських поліцейських
    Бухгалтери вкрали 1,5 млн грн премій київських поліцейських

    Затриманим особам готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою), а також клопотання про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.

    Також прокуратурою ініційовано проведення аудиту усіх нарахувань, проведених вказаними службовцями за попередні періоди.

     

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