Volkswagen згортає складання в Росії двох седанів Audi

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У Калузі передбачена збірка тільки однієї моделі Audi - Q7

Група Volkswagen згорнула складання в Калузі (Росія) седанів А6 і A8. Про це розповів «Ведомостям» топ-менеджер однієї з дилерських компаній.

У нинішньому виробничому плані (затверджується два рази в рік) калузького автозаводу VW передбачена збірка тільки однієї моделі Audi - Q7.

Основна причина скорочення модельного ряду автомобілів Audi, що збираються в Калузі, - невисокий попит на російському ринку, в тому числі через девальвацію рубля.

З 2016 року, за даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), продажі Audi в Росії впали до 20705 шт., або на 19,3%, а весь ринок легкових автомобілів і LCV - на 11%.

VW повідомив, що припинив поставки в Росію шести моделей Audi, в тому числі A8: вкладення в сертифікацію моделей під «Ера-Глонасс», що стала обов'язковою з 1 січня 2017 р. виявилися занадто великі.