Волонтери АТО вимагають звільнення керівників Об'єднаної гірничо-хімічної компанії

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Волонтери заявили, що Руслан Журило і Юрій Перцев з 2014 року є чинними членами батальйону оборони міста Жовті Води

Волонтери з координаційного центру оборони і допомоги армії м. Жовті Води вимагають звільнення заарештованих менеджерів Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) Руслана Журила і Юрія Перцева. Про це йдеться у відкритому листі.

Як заявляють волонтери, «Руслан Журило і Юрій Перцев з 2014 року є чинними членами батальйону оборони міста Жовті Води. Тільки завдяки їхній безпосередній участі було забезпечено гідне фінансування робіт, проведених волонтерською організацією».

«Завдяки Руслану Журилу і Юрію Перцеву з нуля були створені цілі підрозділи, бази, відновлена боєготовність бригад. Українській армії поставлена сучасна амуніція, техніка і обладнання. Такі підрозділи, як «Дніпро-1», «Азов», ПС, «Госпітальєри» ПС 17, 25, 93, 54, бригади ЗСУ, 39, 40, 74, полки ЗСУ і багато інших змогли якісно виконувати свої завдання завдяки допомозі нашого волонтерського центру», – йдеться у зверненні.

«Нами відремонтовано, реконструйовано та повернуто в стрій понад 50 одиниць бронетехніки, 7 санітарних комплексів, які щомісяця дають можливість провести гігієнічні процедури майже 20 тисячам українських солдатів, були поставлені перші безпілотники», – стверджують автори документа. Заслуги членів координаційного центру оборони і допомоги армії були відзначені нагородами президента України, прем'єр-міністра, міністра МВС, губернатора Дніпропетровської області в 2014 р, а також нагородами інших громадських організацій, нагадують волонтери.

«Звинувачення НАБУ – не більше ніж голослівні припущення. Подібними діями НАБУ підриває віру в позитивні зміни в нашій країні. Ми вимагаємо випустити затриманих Руслана Журила і Юрія Перцева і дати їм можливість захищати свою честь і гідність згідно з Конституцією України. Ми вимагаємо не лити бруд на людей, які своїми діями протягом останніх років допомагали відроджувати обороноздатність української армії!» – йдеться в листі.

Як відомо, 25 січня 2017 року Національне антикорупційне бюро України затримало в.о. голови правління ПАТ «ОГХК» Руслана Журила і ще двох менеджерів, висунувши їм підозру у фінансових зловживаннях. Рішенням судді Солом'янського райсуду Києва Олександра Бобровника затриманих було заарештовано на два місяці.

Захист менеджерів ОГХК заявив про фальсифікацію справи проти них і відсутність доказів. У самій компанії наголосили на успішності роботи нового менеджменту після того, як у 2014 р держава повернула собі контроль над титановими комбінатами. «Прибуток збільшився в 1274 рази (з 530 тис. грн в 2014 р. до 675,5 млн грн у 2016 р.), відрахування до бюджетів усіх рівнів зросли в 48,7 разу – з 16 млн грн до 779,3 млн грн. Вся діяльність ОГХК прозора і постійно контролюється державою», – заявила прес-служба. Також вона зазначила, що в 2015 році ОГХК успішно пройшла міжнародний аудит KPMG – компанії зі світової топ-четвірки.

ПАТ «ОГХК» є найбільшим у країні виробником титанової сировини.