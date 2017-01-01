Все те, що зараз робить НАТО, – це відповідь на дії Росії – дипломат

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Керівництво країн – членів НАТО змушене переорієнтувати відповідні кошти на оборону, тому що необхідно стримувати агресію РФ

Останні рішення та дії НАТО – це відповідь на гонку озброєнь та агресію Росії. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав в.о. голови місії України при НАТО Єгор Божок.

Як відомо, одна з головних домовленостей останньої зустрічі лідерів країн – членів НАТО у Брюсселі стосувалася фінансування оборони. Країни – члени НАТО мають підтягнути свої оборонні бюджети до 2% від ВВП, а графік збільшення видатків надати керівництву Альянсу до кінця цього року.

На запитання, наскільки великою є небезпека, що такі дії Росія сприйме як старт нової гонки озброєнь, Божок сказав: «Росія насправді давно зайшла у гонку озброєнь. Питання полягає у тому, що рішення про нарощування оборонного потенціалу або принаймні щодо збільшення витрат на розвиток озброєнь і армії в РФ прийнято вже давно. Все те, що робиться зараз у НАТО, – це відповідь».

Дипломат зазначив, що у багатьох країнах – членах НАТО важко сприймається необхідність збільшення бюджетів на оборону, бо на Заході вважають, що є більш важливі і корисні речі, на які можна витрачати гроші платників податків. «Інша річ, що керівництво країн – членів НАТО змушене переорієнтувати відповідні кошти на оборону, тому що необхідно стримувати агресію РФ», – сказав Божок.

Нагадаємо, на саміті НАТО Трамп заявив, що країни – члени НАТО витрачають недостатньо грошей на оборонний бюджет організації, що призводить до нових терактів.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін попередив, якщо Швеція вступить у НАТО, то це негативно вплине на її відносини з РФ.