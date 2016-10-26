В’ятрович пояснив, чому в Україні тривають дискусії навколо Шухевича

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Володимир В’ятрович

За словами історика, українці досі не почувають себе переможцями

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович вважає, що дискусії, що тривають в Україні через роль і місце в історії командувача УПА Романа Шухевича, тривають через відтермінування досягнення цілей, які ставив перед собою цей діяч. Про це він написав у Facebook.

«Перемога Шухевича (незалежність України) сталася після його смерті. А те, що він досі є об'єктом гарячих дискусій між громадянами країни, котра з'явилася на мапі завдяки таким, як він, свідчить, що українці досі не почувають себе переможцями. Після остаточної поразки Росії буде консенсус щодо Шухевича як одного з батьків нації», - впевнений історик.

Як приклад В’ятрович навів постаті діячів, які доклалися до здобуття їх народами незалежності, і стали вважатися «переможцями».

«В чому різниця між Пілсудським, Бегіним, Маннергеймом, Вашингтоном і Шухевичем? Усі очолювали визвольний рух свого народу, вдавалися до радикальних методів боротьби, помилялися, укладали різного роду тактичні союзи, які змінювалися, але не суперечили стратегічній меті - свободі свого народу. Різниця лиш в тому, що четверо перших вважаються переможцями, яких, як відомо, не судять:)», - написав він.

Нагадаємо, 1 червня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про перейменування проспекту Генерала Ватутіна у Деснянському та Дніпровському районах. Відповідний проспект тепер носитиме ім’я командувача УПА Романа Шухевича. Рішення підтримали 69 депутатів.

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