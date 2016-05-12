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    «Взяли лише 300 євро та золоті прикраси»: журналістка Соня Кошкіна заявила, що квартиру батьків пограбували, щоб її залякати

    • Сьогодні, 18:25
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    Пограбована квартира батьків Соні Кошкіної
    фото: соцмережі
    Пограбована квартира батьків Соні Кошкіної

    Злодії пограбували квартиру батьків відомої журналістки

    Зловмисники пограбували квартиру батьків журналістки та шеф-редактора видання «Lb.ua» Соні Кошкіної. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    За словами Кошкіної, грабіжники взяли забрали 300 євро, три старих золотих кільця і дві пари сережок. «Два комп'ютери і планшет гордо валялися посеред понівеченою кімнати. Поруч - мамин паспорт, з якого радісно визирали цілих $600. Не помітити їх було неможливо. Не кажучи вже про те, що мама, зрозуміло, не залишала - їдучи на дачу - паспорт з грошима посеред кімнати», - написала журналістка.

    Як пише Кошкіна, пограбування оселі виглядало доволі дивно. «Дійсно цінні сережки не взяли. Поруч лежала коробка з абсолютно новими золотим годинником - мені їх хтось подарував, а я віддала мамі. Годинники були з документами. Але їх теж не взяли. Ну, і так далі - багато там ще на виявилося таких «дивних речей», - зазначає Кошкіна.

    Журналістка пов’язує дивне пограбування її батьків із своєю професійною діяльністю. «Так, я дуже не хочу думати, що це - просто акт залякування, пов'язаний з моєю професійною діяльністю. Можливо, з Сінним (найперше, що приходить в голову). Дуже не хочу. Але думаю. У всякому разі, вказує саме на це. Поки в усякому разі», - написала журналістка.

     

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