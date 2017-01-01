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    Яценюк побачив важливий сигнал у заяві Трампа щодо повернення Криму Україні

    • Сьогодні, 10:42
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    Арсеній Яценюк
    Арсеній Яценюк

    Заява Трампа про припинення агресії Росії та повернення Криму Україні - важливий крок на підтримку нашої держави, вважає Арсеній Яценюк

    Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк привітав висловлену речником Білого дому позицію президента США Дональда Трампа стосовно припинення Росією насильства в Україні та повернення Криму. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Це – важливий крок нової американської адміністрації, який відображає послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», - вважає Яценюк.

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    Ця позиція, наголосив лідер «Народного фронту», додає необхідної та очікуваної ясності щодо підходів глави Сполучених Штатів у справі стримування російської агресії і мирного врегулювання.

    «Це - принциповий сигнал світовому співтовариству для консолідації сил на захист міжнародного права і цивілізованого світоустрою», - зазначив Яценюк.

    «Свободою і міжнародним правом не торгують. Агресія має бути припинена, а справедливість – відновлена», - написав він.

    Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що президент США Дональд Трамп очікує, що РФ займеться деескалацією в Україні і поверне Крим. 

    Голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров зазначив, що заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язано з бажанням адміністрації США «приглушити» невдоволення американців президентом Дональдом Трампом через його нібито «проросійську»позицію.

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    Крим Росія Арсеній Яценюк Дональд Трамп
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