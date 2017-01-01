У Яценюка підтвердили, що йому пропонували місце Гонтаревої, але він відмовився

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Фото «Україна молода» Арсеній Яценюк

Яценюк стане главою Нацбанку – Сенченко

Колишньому прем'єр-міністру Арсенію Яценюку неодноразово пропонували посаду голови Національного банку, однак він відмовлявся, і своєї думки досі не змінив. Про це у коментарі «Главкому» розповіла нардеп від «Народного фронту» Вікторія Сюмар.

«Були неодноразові пропозиції, але він не змінив свою думку і відхилив їх», – сказала вона.

Тим часом прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо прокоментувала «Главкому» так: «Маячню не буду коментувати. Це схоже на чергове весняне загострення».

Як відомо, сьогодні з'явилась інформація про можливе призначення главою НБУ Яценюка. Про це у себе на сторінці у Facebook написав колишній народний депутат від ВО «Батьківщина», громадський діяч Андрій Сенченко.

«Доторгувалися. Оточення Яценюка отримало термінову команду пакувати речі і готуватися до переїзду. На жаль, Сеня збирається не в Лук'янівку і навіть не в аеропорт. «Батьки нації» доторгувалися: Яценюк іде на місце Гонтаревої», – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Гонтарева у зв'язку з поданою раніше заявою про відставку призначила з 11 травня виконувачем обов'язків голови центробанку свого першого заступника Якова Смолія.

За її словами, з 11 травня вона перебуватиме у відпустці і розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням глави держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника Нацбанку.

Гонтарева – дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року.

Згідно з Конституцією, главу НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на сім років.

Як повідомляв «Главком», серед можливих кандидатів на посаду глави НБУ – Роман Шпек, Богдан Данилишин, Костянтин Ворушилін, Олександр Гриценко, Володимир Лавренчук. Нещодавно Лавренчук публічно заявив, що готовий очолити НБУ.

Міжнародне агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що президент Петро Порошенко визначився з кандидатурою на посаду голови Нацбанку.

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