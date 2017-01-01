Як у Брюсселі відкривали нову штаб-квартиру НАТО (фоторепортаж)

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Фото: REUTERS

Захід відбувся в рамках зустрічі лідерів НАТО

У Брюсселі сьогодні урочисто відкрили нову штаб-квартиру Організації Північноатлантичного договору, будівлю назвали «Агора». Будівлю під час церемонії від імені Бельгії передав прем'єр-міністр Чарльз Мішель у присутності короля Філіпа. Штаб-квартиру прийняв генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

Захід відбувся в рамках зустрічі лідерів НАТО. Президент США Дональд Трамп приїхав на церемонію одним з останніх. Його особисто зустрічав Столтенберг (інших глав держав та урядів країн-членів НАТО він не зустрічав).

Передостаннім прибув прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович. Ця країна офіційно набуде членства в Альянсі вже у червні. А останнім прибув президент Франції Еммануель Макрон.

На початку церемонії були відкриті два меморіали. Один був присвячений падінню Берлінської стіни - біля нової штаб-квартири тепер буде стояти уламок самої стіни.

Інший меморіал трагедії 9/11 (терористичній атаці 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку на Всесвітній торговельний центр та Пентагон) і статті п'ятій Договору НАТО - біля штаб-квартири виставлено уламок північної башти торговельного центру.

Після цього відбулася церемонія передачі будівлі, були підняті прапори держав-членів Альянсу та прапор НАТО.

Після церемонії лідери країн НАТО спостерігали за демонстраційними польотами військових літаків. Після цього зустріч глав держав та урядів країн Альянсу була продовжена у форматі вечері. Загалом висвітлювати подію прибули близько тисячі журналістів, зокрема з Трампом до Брюсселя прибули 140 представників ЗМІ.

Нова штаб-квартира має назву Агора (Agora), що у Древній Греції означає місце для асамблеї. Агора була центром спортивного, мистецького, духовного та політичного життя міст. Найвідоміша Агора була в Афінах.

Будівля складається з восьми корпусів, вартість її будівництва становила 1,12 млрд євро. Загальна площа - 254 тис. кв. метрів, що може вмістити 1,5 тис. співробітників Альянсу, 1,7 тис. міжнародних військових та цивільних службовців, 800 працівників агенцій НАТО.

Штаб-квартира побудована за останніми технологіями, які знижують споживання енергії завдяки екстенсивній термальній ізоляції, захисним вікнам та передовій системі освітлення. Система збирання дощової води та її зберігання забезпечить 90% води, необхідної для санітарної системи, прибирання та ландшафту.

Джерело: УНІАН