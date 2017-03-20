Металобрухт, ковбаса і майонез. Як Єфремов і Королівська заробляють мільйони доларів на контрабанді через ЛНР

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Лом королевских металлов

Примерно 3,9 тыс тонн лома цветных металлов в 2016 году было вывезено в неконтролируемую часть Луганской области компанией, которая принадлежит Наталии Королевской. Лом вывозился якобы для переплавки. Однако, назад компания свою продукцию не завозит и, вероятно, просто вагонами вывозит металлолом в Россию, используя ОРДЛО в качестве своеобразного оффшора для уходя от налогообложения.

Такой вывод можно сделать, исходя из данных «Укрзалiзниці”

Некое ПП «Ресурсинвест 1» в течение 2016 года отправило более 100 вагонов лома цветных металлов из Киева (станция Дарница) получателю «ГОФ Алмазная» на территорию так называемой «ЛНР».

«ГОФ Алмазная» - это не горно-обогатительная фабрика, как может показаться из названия. Это один из крупнейших трейдеров, который перемещает огромные партии товаров через линию разграничения. Компания зарегистрирована на неподконтрольной территории, в Красном Луче (ныне Хрустальный), и ранее в каких-то резонансных делах замечена не была, оформлена на кипрский офшор, и реальных ее владельцев установить достаточно сложно. Но сейчас дело даже не в этом – в приказе СБУ, который регламентирует перевозку грузов через линию соприкосновения между Украиной с одной стороны, и так называемыми ЛНР и ДНР – с другой таких компаний-пустышек десятки.

Владельцем всех 3,9 тыс тонн лома цветных металлов, как следует из транспортных накладных, которые есть в распоряжении редакции, была компания «Укрспецмет». «Укрспецмет» ранее был зарегистрирован по адресу ул. Демехина 18а в Луганске – это общеизвестный и публичный офис Наталии Королевской – бывший детсад напротив Дома Профсоюзов около Театральной площади. Также в некоторых интернет-справочниках «Укрспецмет» можно обнаружить по адресу ул. Краснодонская, 7г. Это – «гнездо» множества компаний Александра Ефремова и его сына Игоря, с которыми Наталия Королевская много лет ведет общий бизнес. Например, на Краснодонской 7г были зарегистрированы «ДС-8» (официальный владелец – Игорь Ефремов), «Схід-вугілля», «Грін-медіа» и «Групповая обогатительная фабрика Славяносербская». Все эти компании, кроме того, связаны с офшором Изикэпитал, который контролируется семьей Ефремова.

После начала боевых действий «Укрспецмет» перебазировался в Киев на ул. Мостицкую, 20 где по соседству зарегистрировались «Украинская металлургическая компания Солур» и «Юнион Трейд Групп» (о последней чуть подробнее – дальше), а затем снова сменила адрес на ул. Межигорскую. Обе компании - "Укрспецмет" и "Солур" многократно упоминались в СМИ, как компании Натальи Королевской и ее супруга Юрия Солода еще задолго до войны.

Отправление вагонов с металлоломом в 2016 году осуществлялось на 2 железнодорожные станции в «ЛНР» - Луганск-Лиски (город Луганск, ул. Тимирязева, в районе квартала Гаевого) и Карахаш (город Антрацит).

Единственный законный способ получить разрешение на вывоз сырья на неконтролируемую территорию – это показать в СБУ, что это оно является необходимой частью производства, которое физически располагается на неконтролируемой территории.

Так что же производит в ОРДЛО «Укрспецмет»? Он производит сплавы из алюминия.

Если запросить данные про «Укрспецмет» в реестре юрлиц, то можно обнаружить, что в селе Колпаково Антрацитовского района по адресу ул. Лесная, 4 – расположено подразделение этой компаний. По тому же адресу располагается и подразделение «Украинской металлургической компании Солур», которой владеет муж Наталии Королевской – народный депутат от «Оппозиционного блока» Юрий Солод.

Физически промплощадка расположена на расстоянии 10 км от ж/д станции Карахаш. Завод до войны производил алюминиевые профили, радиаторы из алюминиевых сплавов и прочую продукцию.

Ранее компании Королевской считались одними из крупнейших производителей продукции из цветмета и были весьма известными на рынке. В 2011 году компания «Укрспецмет» была лидером по экспорту алюминиевых сплавов из Украины, объемы экспорта превышали $33 млн. Более того, сплавы этой компании были самыми дорогими на рынке. Сейчас «Укрспецмета в рейтингах экспортеров нет что свидетельствует о том, что он не занимается легальным экспортом сплавов в прежних объемах.

Геллер и другие

В качестве сравнения можно привести данные по схеме работы еще одного известного донбасского бизнесмена Евгения Геллера – бывшего главы бюджетного комитета парламента и почетного президента луганского футбольного клуба Заря.

Его металлургическое производство расположено в Донецке – «ТПК Укрсплав» также вагонами отправляет лом со станции Константиновка и принимает груз на станции Мушкетово в Донецке. Но, судя по данным транспортных накладных, компания Геллера имеет куда большие масштабы деятельности. В 2016 году он вывез на территорию ДНР как минимум 8,5 тыс тонн лома цветных металлов.



Кроме того, право на вывоз лома цветмета на неконтролируемую территорию имеет еще и Енакиевский металлургический завод, завод «Энергоремонт», Харцызский трубный завод, Докучаевский флюс-доломитный комбинат, Алчевский меткомбинат, несколько угольных и энергетических компаний структуры ДТЭК, «Лугансктепловоз», «Донецксталь» и ряд других компаний. Часть из них имеют право на ввоз алюминия и его сплавов назад в Украину, часть – вывозят этот метал в составе готовой продукции.

А вот «Укрспецмет» и «Солур» Королевской и Солода не фигурируют ни в разрешениях на вывоз лома, ни в списке тех, кому разрешено ввозить готовую продукцию из «ЛНР» в Украину. «ГОФ Алмазная», которая вывозит лом для компаний Королевской, назад в Украину ввозит только уголь антрацитовой марки для «Донбассэнерго».

При этом биметаллические радиаторы под брендом Solur можно обнаружить в магазине «Новая линия». Сопоставимы ли продажи радиаторов с масштабами ввоза лома цветных металлов на территорию ЛНР компанией Королевской? Наверняка нет.

Экспорт металлолома

Единственный способ вывезти что-то из Украины так, чтобы Украина этого не знала – это вывезти через ЛНР/ДНР в Россию.

Легальный экспорт лома из Украины регулируется экспортной пошлиной в 15% от стоимости груза. При этом лом алюминия на площадках принимают примерно по $1100-1200 за тонну, латуни - $3500, меди - $5000 за тонну. В большинстве транспортных документов написано «лом навалом», так что точно установить содержимое вагона может или эксперт, или заинтересованное лицо, коим не является солдат на границе Украины и ОРДЛО.

Если сложить объёмы вывоза лома цветных металлов компаниями Королевской и Ефремова, а также Геллера на неконтролируемую территорию – будет минимум 12 тыс. тонн. Если считать в среднем по $3 тыс за тонну, то, если бы этот объём лома был легально экспортирован из Украины, только пошлины в бюджет нужно было бы заплатить $6 миллионов. 1 вагон с ломом меди – это примерно $300 тыс.

Украина не контролирует примерно 400 километров российской границы. Что и как пересекает эту границу, установить нельзя. Зато можно прикинуть логически - уже в Краснодаре, например, компания «Ферратек» за наличные принимает лом меди минимум по $5500 за тонну (дороже, чем в Украине примерно на $500), алюминий - по $1300 ($100-200). Металлолом в большинстве случаев покупают просто за наличные у физлиц.

При вывозе груза из Украины на территорию ЛДНР не нужно платить ни НДС, ни экспортную пошлину – достаточно оформить документы на провоз лома на неконтролируемую территорию. Что дальше происходит с дефицитным ломом на территории ЛНР выяснить невозможно.

Вывозится ли он в Россию или продается вагонами за наличные сразу в ЛНР? Проходит ли через производственный процесс на заводе и возвращается на рынок Украины или легально экспортируется? В этой «черной дыре» Украина теряет не только миллионы долларов налогов, но и ценное сырье, из-за которого на грани остановки балансируют украинские заводы по переработке цветных металлов, которые платят налоги в бюджет и дают работу гражданам Украины. Отметим, что падение легального экспорта металлолома и загадочное «исчезновение» металлолома в Украине в минувшем году уже отмечал ряд украинских СМИ.

Кстати, в 2016 году парламентский комитет по вопросам экономической политики, который возглавляет бизнес-партнер Арсения Яценюка Андрей Иванчук, рассматривал вопрос о возможности запрета вывоза на неконтролируемую территорию лома цветных металлов, однако никакого конкретного решения принято не было. Если государство путем введения пошли пытается минимизировать экспорт лома цветных металлов из Украины – то почему разрешает бесконтрольно вывозить его в ЛДНР, а фактически - в Россию? Ведь давно уже понятно, что линия разграничения - это фактически российско-украинская граница.

Как Ефремов кормит Донбасс

В феврале 2016 года заместитель главы парламентского комитата по вопросам экономической политики Юрий Соловей (БПП) подал запрос в СБУ и фискальную службу. В запросе он утверждал, что компании «Укрспецмет», «Солур» и «Юнион Трейд Групп» занимаются махинациями с НДС через завышение экспортной стоимости – показывают лом цветмета в документах как готовую продукцию (лом не облагается НДС, а готовая продукция – облагается – прим. ред). В запросе Соловей описывал схему поставок продовольствия в ЛНР от имени компании «Юнион Трейд Групп» через схему фиктивного экспорта.



Компания подписывает договоры на поставку продовольствия в Иран, Азербайджан и Россию, что позволяет сформировать обязательства государства по возмещению НДС по факту пересечения границы. Но выехав из Украины в Россию, груз благополучно прибывает в ЛНР через неконтролируемый Киевом участок границы в Луганской области, и там еда продается на кеш. Никаких налогов, никаких обязательств.

«За счет незаконно полученного НДС «Юнион Трейд Групп» закупает лом цветных металлов и отдает его на переработку «Укрспецмет», «Укрспецмет» производит продукцию в виде алюминиевых сплавов, профилей и катанки из давальческого сырья «Юнион Трейд Групп», которую потом «Юнион Трейд Групп» продает украинским предприятиям, формируя налоговое обязательство, которое не оплачивается в связи с тем, что существует налоговый кредит от закупки продуктов питания», - писал Соловей в своем запросе.

Параллельно в кампанию против «Укрспецмета» и «Юнион Трейд Групп» включился и народный депутат Валерий Дубиль (Батькивщина). В своих запросах в СБУ и прокуратуру он писал примерно о том же – что 2 указанные компании завышают цены на экспортируемый товар, получая компенсации НДС, но описывал также участие в схемах компаний «Краснолучский машзавод» (также компания Ефремова), «Транслем» и другие. О данным Дубиля, стоимость тонны продукции «Укрспецмета» завышалась примерно на 1 тыс евро, что вымыло из госбюджета только в 2013 году больше 160 млн грн НДС. В апреле 2014 года против должностных лиц «Укрспецмета» было возбуждено уголовное дело по факту «розкрадання бюджетних коштів». Но судя по всему, дело ничем не закончилось.

19 декабря 2016 года – то есть почти через год после подачи запроса Соловья, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что прокуратура и СБУ задокументировали деятельность преступной группы, которая в 2015-2016 гг организовала фиктивный импорт продуктов питания из Украины в Азербайджан, Иран и Грузию. Сумма контрактов – 1,5 млрд грн. При этом товар, выезжая из Украины в Харьковской области, ни разу до пункта назначения по документам не доехал - благополучно неподалеку заезжал в Луганскую область через неконтролируемую часть границы Украины и России и там продавался за наличные. Такой фиктивный экспорт давал компании возможность получать компенсации НДС – более 260 млн грн.

По итогам обысков 14 декабря 2016 года 5 человек получили подозрение по статье «финансирование терроризма» и были арестованы, наложен арест на 160 автомобилей, которые поставляли продовольствие в ОРДЛО, арестован 201 банковский счет, изъято 1 млн грн кеша, документы, компьютеры и так далее. В изъятых документах были накладные с печатями таможни ЛНР, товарно-сопроводительные документы и так далее – доказательств поставки товаров в ЛНР более, чем достаточно.

Речь в сообщении Луценко шла о «Юнион Трейд Групп». 17 декабря суд арестовал директора компании Наталью Толок. В судебном решении говорится, что она фактически также руководила работой ООО "Альтрейд" , которая также поставляла продукты в ОРДЛО по той же схеме.

В решении суда по аресту Толок говорится, что в деле фигурируют суммы поставок на 58 млн грн по каждой компании, что существенно меньше, чем заявлял Луценко, но самого факта поставок это не отменяет.

Кстати срок ареста Толок истек 11 февраля и, судя по реестру судебных решений, продлен не был. При обыске ГПУ и СБУ изъято также около 500 тонн металлопродукции, вывезенной из ЛНР.

И вот тут начинается самое интересное. Откуда взялась металлопродукция? Учитывая бэкграунд компаний можно допускать, что если ГПУ хорошо поищет – не только колбасу и майонез – обнаружит еще и следы компании «Укрспецмет», и, возможоно, «Солур». Все они, конечно же, оформлены на кипрские офшоры. Однако, как показывает практика, если перед силовиками действительно стоит цель доказать коррупционные связи и выяснить, кто стоит за той или иной схемой, проблем с этим не возникает.

При этом 7 февраля 2017 года стартовала процедура банкротства «Юнион Трейд Групп»...

Денис Казанский

Джерело: Четвертая власть