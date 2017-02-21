Янукович почав писати Трампу листа

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Екс-глава МВС Захарченко називає події Євромайдану «державним переворотом за підтримки європейських політиків і чиновників США»

Екс-президент Віктор Янукович хоче донести свою точку зору про події, що відбувалися в 2014 році під час Євромайдану, до президента США Дональда Трампа.

Про це в ефірі телеканала «Россия 1» заявив екс-міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко, повідомляє «Українська правда».

«Я знаю, що Янукович готує листи. І на ім'я Трампа, і керівникам європейських держав, в яких роз'яснює, що відбувалося насправді», – заявив Захарченко.

Сам екс-глава МВС називає події Євромайдану «державним переворотом за підтримки європейських політиків і чиновників США».

За словами Захарченка, Джо Байден і європейські лідери наприкінці лютого 2014 року дзвонили Януковичу з вказівкою не застосовувати силу проти мітингувальників і називає це «прямим втручанням у внутрішні справи України».

Екс-глава МВС заявив, що в той час був упевнений, що тодішня опозиція не буде виконувати домовленості, підписані 21 лютого, і зробив Януковичу пропозицію вивести війська на Донбас, а той із нею погодився.

«У нас була така домовленість: я висуваюся на Донбас, забезпечую логістику для всіх, хто буде туди виходити. Виводить війська командувач Внутрішніх військ», – зазначив Захарченко. «Ми розуміли так, що у нас є легітимний президент Янукович, який прибуде на Донбас, і на Донбасі будуть війська. Ми забезпечуємо конституційно обраного президента і ведемо подальші переговори», – додав він.

На думку Захарченка, мітингувальники, які їхали в «Межигір'я», мали намір вбити Януковича: «Технологія не передбачала того, що Янукович залишиться живим. Мені так здається», – заявив він. «Я з Януковичем 21-го числа по телефону проговорив порядок відведення військ на Донбас і порядок мого виїзду. Я виїхав самостійно з невеликою групою. Мені було дивно, але ми легко проїхали через барикади», – заявив також екс-міністр.

За словами Захарченка, коли Янукович прибув до Донецька, стало зрозуміло, що там «ситуація була досить складна і підтримки немає», тому він перебрався до Криму, а потім до Росії.

Як відомо, екс-президент Віктор Янукович під час відеодопиту у справі про розстріли євромайданівців не зміг пояснити, яким чином опинився на території Російської Федерації. Також екс-президент заявив, що вивозив з України в 2014 році виключно ручну поклажу. В Україні Янукович фігурує в декількох кримінальних провадженнях, зокрема про державну зраду.