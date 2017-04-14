Японія має намір евакуювати 57 тисяч громадян з Південної Кореї

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Трамп направив авіаносну ударну групу ВМФ до берегів Корейського півострова

Захід пов'язаний з ростом напруженості через можливі ядерні випробування КНДР

Рада національної безпеки Японії обговорила заходи щодо евакуації 57 тисяч громадян з Південної Кореї в разі загострення кризи в регіоні, передає The Telegraph.

Захід пов'язаний з ростом напруженості через можливі ядерні випробування КНДР, а також наближення есмінців США до регіону.

Відзначається, що Токіо буде домагатися схвалення Сеула для відправки військових літаків і кораблів разом з цивільним транспортом.

Раніше повідомлялося, що США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

Влада Північної Кореї готова завдати удару у відповідь на можливий превентивний удар Сполучених Штатів.

Як повідомляв «Главком», КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Пуск був здійснений з об'єкта наземного базування неподалік від Синпо.

Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна.