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    Японія має намір евакуювати 57 тисяч громадян з Південної Кореї

    • Сьогодні, 03:55
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    Трамп направив авіаносну ударну групу ВМФ до берегів Корейського півострова

    Захід пов'язаний з ростом напруженості через можливі ядерні випробування КНДР

    Рада національної безпеки Японії обговорила заходи щодо евакуації 57 тисяч громадян з Південної Кореї в разі загострення кризи в регіоні, передає The Telegraph.

    Захід пов'язаний з ростом напруженості через можливі ядерні випробування КНДР, а також наближення есмінців США до регіону.

    Відзначається, що Токіо буде домагатися схвалення Сеула для відправки військових літаків і кораблів разом з цивільним транспортом.

    Раніше повідомлялося, що США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

    Влада Північної Кореї готова завдати удару у відповідь на можливий превентивний удар Сполучених Штатів.

    Як повідомляв «Главком»,  КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Пуск був здійснений з об'єкта наземного базування неподалік від Синпо.

    Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна.

    США Японія КНДР
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