КНДР знову запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря

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Ракета подолала відстань приблизно у 60 кілометрів

КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. За даними Тихоокеанського командування ВС США, Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності KN-15. Пуск був здійснений з об'єкта наземного базування неподалік від Синпо.

Ракету відстежували до тих пір, поки вона не приземлилася в Японському морі.

Як повідомили військові Південної Кореї, балістична ракета подолала відстань приблизно в 60 кілометрів. Влада Японії засудили нове ракетне випробування в КНДР і заявила свій протест Пхеньяну.

За кілька годин уряд Японії вирішив скликати екстрене засідання Ради національної безпеки у зв'язку з новим ракетним випробуванням у КНДР, повідомило інформаційне агентство «Кіодо».

«Уряд вранці 5 квітня вирішив скликати в офіційній резиденції прем'єра нараду зацікавлених відомств Ради національної безпеки у зв'язку з пуском в Північній Кореї балістичної ракети», - йдеться в повідомленні агентства з посиланням на урядове джерело.

В березні стало відомо, що Північна Корея запустила ракету великої дальності. Досі не встановлена ракета була запущена в Японське море.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Північна Корея запустила одразу чотири балістичні ракети в бік Японського моря. За його словами, три з них пролетіли близько тисячі кілометрів, перш ніж впасти в море в ексклюзивній економічній зоні Японії.

МЗС України «жорстко» засудило запуск балістичних ракет КНДР.

Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна.

22 березня КНДР провела серію невдалих ракетних пусків зі східного узбережжя в районі міста Вонсан.