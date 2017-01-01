Явка на виборах у Франції прогнозується на рівні 75,5% - соцопитування

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Волевиявлення у Франції

Останні соціологічні опитування засвідчують перемогу на виборах лідера руху «Вперед» Еммануеля Макрона

Опитування громадської думки, які були опубліковані напередодні другого туру президентських виборів у Франції, знову показали перевагу Еммануеля Макрона.

Зокрема, опитування Ifop-Fiducial за замовленням Paris Match, CNews і Sud Radio, показує, що Еммануель Макрон переможе, набравши 63% голосів.

Явка на виборах прогнозується на рівні 75,5%, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Також, згідно з даними дослідницького центру Elabe за замовленням BFM TV та l'express, Еммануель Макрон отримає 62% голосів. При цьому, 53% голосуючих за Макрона мають намір зробити це не через симпатією до політика, а щоб не допустити перемоги Марін Ле Пен.

За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

Імовірність ж успіху Марін Ле Пен, яку оглядачі називають «подругою Путіна», оцінюють захмарним коефіцієнтом 7.00. Це говорить про те, що шанси на її перемогу є суто теоретичним.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

В суботу другий тур виборів розпочався на заморських територіях Франції. На більшій частині країни виборчі дільниці відкриються в неділю вранці

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