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    Юрій Гарбуз про блокувальників на Луганщині: Як можна домовитися з дурістю?

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    Глава Луганщини Юрій Гарбуз
    Глава Луганщини Юрій Гарбуз

    Будь-яка блокада території, де триває війна – це біда – глава Луганщини

    За словами голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза, блокада окупованих територій також торкнулася Луганщини. Про це він повідомив під час свого інтерв’ю «Главкому».

    «Звичайно, у нас також тут, у Попаснянському районі, є виїзд, триває його блокада. Вона, на жаль, нам завдала дуже багато біди», – розповів Гарбуз.

    Як зазначив чиновник, він також, як і голова Донеччини Павло Жебрівський, намагався домовитися із блокувальниками. «Ми спілкувалися, але як можна домовитися з дурістю? Я ж одразу сказав, що сьогодні Путін плескає всім ось таким нашим діячам. Моя думка не змінилася. Будь-яка блокада території, де триває війна – це біда, повірте», – додав Гарбуз.

    Нагадаємо, 15 березня РНБО ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.

    16 березня президент Петро Порошенко підписав це рішення.

    Детальніше читайте: Юрій Гарбуз: Пропонуватиму президенту ввести у Сєверодонецьк військово-цивільну адміністрацію

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