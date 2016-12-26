З 1 січня втратила чинність норма про збір у 2% при купівлі валюти

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Купівля валюти

Верховна Рада скасувала зазначений збір ухваленим 20 грудня законом

Норма про стягування 2-відсоткового пенсійного збору з операцій під час купівлі готівкової валюти втратила чинність з 1 січня 2017 року. Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в Національному банку України.

«Стаття про скасування 2% збору вже набула чинності, і з 1 січня 2017 року його не стягують», – зазначили в прес-службі регулятора.

Як повідомлялося, Верховна Рада скасувала зазначений збір ухваленим 20 грудня законом «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (№1791-VIII, законопроект у ВР – №5132), який було оприлюднено 31 грудня.

Збір із валютних операцій уперше в Україні було запроваджено в 1998 році як тимчасовий захід: до 2006 року його ставка становила 1,5%, потім знизилася до 1,3%, у 2007 році – до 1%, у 2008-му – до 0,5%, а в 2009-му – до 0,2%.

У січні 2011 року парламент скасував пенсійний збір з операцій з іноземною валютою, але вже в 2014 році знову повернувся до його стягування за ставкою 0,5%.

При цьому ставку пенсійного збору під час купівлі валюти в готівковій та безготівковій формах від початку 2015 року було підвищено з 0,5% до 2%, але зі списку платників цього збору було виключено юридичних осіб, а об'єктом збору визначено виключно готівкові операції з купівлі валюти.

Ініціатори скасування цього збору зазначали, що тіньовий валютний ринок в Україні вже перевищив 50%, що створює додатковий девальваційний тиск на гривню й ускладнює механізм функціонування офіційного валютного ринку в країні. Цю пропозицію підтримував Нацбанк і міжнародні фінансові організації.

Згідно з даними Держказначейства, за 11 місяців 2016 року надходження від цього збору становили 326,61 млн грн за плану на рік 190,66 млн грн.