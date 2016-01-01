В Нацбанку заявили, що «Приватбанк» погасив заборгованість з рефінансування

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В рамках оздоровлення «Приватбанку» НБУ монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Міністерством фінансів для капіталізації банку після його переходу у державну власність

Національний банк України монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Міністерством фінансів для капіталізації «Приватбанку» після його переходу у державну власність.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

«В рамках оздоровлення «Приватбанку» Національний банк України монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Міністерством фінансів для капіталізації банку після його переходу у державну власність. Для цього вчора, 28 грудня 2016 року, Національний банк купив ОВДП на суму 25,8 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, отримані від продажу облігацій внутрішньої державної позики кошти були, здебільшого, спрямовані на погашення заборгованості банку перед Національним банком за кредитами рефінансування.

«Вчора після монетизації ПАТ КБ «Приватбанк» вже погасив цю заборгованість перед регулятором», — наголошується у повідомленні банку.

Як відомо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

У банку вже представили нових топ-менеджерів.

27 грудня Національний банк України надав націоналізованому Приватбанку кредит рефінансування обсягом 10 мільярдів гривень підтримки ліквідності.

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