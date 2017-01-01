З березня доставкою пошти зможуть займатися тільки зареєстровані підприємства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рішення Нацкомісії, яким запроваджується єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку, набуло чинності

З 13 березня 2017 року послуги поштового зв’язку в Україні зможуть надавати лише ті оператори, інформація про яких міститиметься в реєстрі.

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, яким запроваджується єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку, набуло чинності, повідомляє Міністерство інфраструктури.

«У № 4 «Офіційного вісника України» опубліковано рішення НКРЗІ від 29.11.2016 № 623 «Про затвердження Порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку». Зазначене рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.2016 за № 1679/29809. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення реалізації повноважень Комісії в частині ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку та встановлення процедури подання суб’єктами господарювання повідомлення про внесення відповідної інформації», – йдеться у повідомленні.

Документ передбачає застосування декларативного (повідомного) принципу реєстрації відповідних суб’єктів господарювання.

«Це сприятиме розвитку конкуренції на ринку та задоволенню потреб споживачів у відповідних послугах», – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що суб’єкти господарювання, які надають послуги з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямовані на задоволення потреб користувачів, зобов’язані до 13 березня 2017 року подати до НКРЗІ повідомлення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку.