Мінінфраструктури втратило право керувати «Укрзалізницею»

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В старій редакції статуту міністр інфраструктури вносив членів правління Укрзалізниці та спостережної ради компанії

Під час позачергового засідання Кабміну був затверджений новий статут «Укрзалізниця», згідно з яким Міністерство інфраструктури втрачає право бути його органом управління. Про це повідомляє «Економічна правда».

Пропозицію про зміну статуту УЗ з голосу виніс міністр економічного розвитку - віце-прем'єр Степан Кубів.

«Без погодження з міністром, який втратив вплив», - повідомило джерело ЕП, маючи на увазі Володимира Омеляна.

Наголошується, що в старій редакції статуту міністр інфраструктури вносив членів правління Укрзалізниці та спостережної ради компанії.

«Зараз органом управління став Кабмін, який все буде вносити сам», - повідомляє джерело.

Як уточнює інший джерело, статут, який прийняли, поділяє функції формування політики і управління.

«Формує політику Мінтранс, а ось підкорятися тепер УЗ йому не буде», - повідомляє ЗМІ.

Так, зараз, згідно з чинним статутом, УЗ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України і наказами Мінінфраструктури, іншими нормативно-правовими актами, цим статутом та внутрішніми документами товариства, прийнятими у відповідності з цим статутом.

Тепер Кабмін, як акціонер «Укрзалізниці», має право передавати Мінінфраструктури окремі повноваження щодо управління її корпоративними правами.

Також, зараз Мінінфраструктури підписує цивільно-правові договори з головами спостережної ради та ревізійної комісії товариства, укладає контракт з головою правління товариства. За цей статут проголосували всі члени Кабміну.

Раніше повідомлялось, що Нацбанк більше не контролює комбінат «Україна», який друкує паспорти.