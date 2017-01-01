З Латвії в Україну направлено гуманітарну допомогу

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Гуманітарний вантаж

В Київ прибуде вантаж з милицями, інвалідними колясками та запчастинами до них

Конгрес українців Латвії відправив до України 18-й вантаж гуманітарної допомоги, призначений для полегшення життя людей з обмеженими можливостями.

Про це латиський активіст Андрей Анцанс повідомив в коментарі «Укрінформу».

«9 березня ми завантажили та відправили з Риги до Києва черговий, здається, 18-й вантаж гуманітарної допомоги Україні. Це повна фура засобів для людей з обмеженими можливостями, для хворих та поранених: зручні милиці, інвалідні коляски, запчастини до них. Так випадково вийшло, що термін припав на день народження вашого національного генія Тараса Шевченка, з чим принагідно хочу привітати українців», - сказав Анцанс.

Він уточнив, що відправкою таких вантажів з вже сталим асортиментом займається Конгрес українців Латвії за допомогою небайдужих людей з числа латиських активістів.

До речі, 9-10 березня в Ризі в рамках всесвітньої акції #GlobalShevchenko українська діаспора провела заходи, присвячені дню народження та дню смерті Тараса Шевченка.