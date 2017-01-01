ВР наступного тижня може ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Канадою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Питання ратифікації винесуть на сесію українського парламенту 14 березня

Верховна Рада Україна 14 березня розгляне ратифікацію Угоди про вільну торгівлю Україна-Канада. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі-торговий представник України Наталія Микольська.

«14.03 - Верховна Рада Україна розгляне питання ратифікація Угоди про вільну торгівлю Україна-Канада! Дуже сподіваюсь на підтримку народних депутатів!» - написала Микольська.

Вона також додала, що вірить у позитивне проведення ратифікації, адже «для українських експортерів відкриються нові можливості розширення бізнесу і будуть діяти численні преференції».

Микольська наголошує, що Канада - привабливий ринок для українських товарів.

Як повідомляв «Главком», нещодавно Сенат Канади підтримав ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною. Фінальне голосування в Канаді може відбутися вже наприкінці березня або на початку квітня.

Угода про вільну торгівлю була підписана 11 липня цього року під час візиту Джастіна Трюдо до Києва. Із набранням нею чинності, що стане можливим після завершення процедури ратифікації парламентами обох країн, Канада негайно скасує мита на 99.9% українського імпорту.

У свою чергу Україна теж одразу скасує 86% мит на імпорт з Канади, протягом 7 років привівши митну політику у паритет.