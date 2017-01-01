З листопада минулого року в Україні зареєстровано дев’ять випадків пташиного грипу

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Пташиний грип

У країнах Євросоюзу лише за цей рік зафіксовано вже понад 100 випадків пташиного грипу

Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа в інтерв’ю «Главкому» розповів про ситуацію з пташиним грипом в Україні.

Він повідомив, що з листопада минулого року й до сьогодні в Україні зареєстровано дев’ять випадків пташиного грипу. «Зокрема, виявлено чотири спалахи у Херсонській області (1 у дикій природі і 3 у домашніх господарствах), один на Одещині (домашнє господарство), два у Чернівецькій області (1 у дикій природі, 1 у домашньому господарстві), по одному на Тернопільщині (у дикій природі) та на Миколаївщині (зоопаркові птахи)», – сказав Лапа.

Він зазначив, що при цьому в країнах Євросоюзу лише за цей рік зафіксовано вже понад 100 випадків пташиного грипу.

За його словами, на відміну від африканської чуми свиней, важко контролювати шляхи поширення пташиного грипу. «Бо, як правило, переносники – це перелітні птахи. І зрозуміло, що обмежити їхню міграцію нереально», – пояснив Лапа.

Він каже, що в Україні спеціалісти ефективно попрацювали в плані локалізації. «Там, де були виявлені випадки захворювання, всі заходи були виконані, захворювання вже не фіксується. Відповідно до інструкції, через 21 день пункт вважається оздоровленим. Але ризик є навесні, коли відновлюється міграція диких птахів. Тому я б не виключав появи нових випадків пташиного грипу в Україні», – сказав Лапа.