З накритого лавиною готелю в Італії витягли тіла ще двох людей

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Накрита лавиною будівля

У готелі може бути ще понад 20 загиблих

Тіла ще двох людей дістали із заваленого сніговою лавиною готелю в Італії. Про це повідомляє Rai News.

З готелю Rigopiano в Італії, який накрило лавиною, вже дістали тіла трьох осіб. Також зазначається, що у готелі може бути ще понад 20 загиблих.

У готелі на час сходження лавини перебувало 30 людей.

Нагадаємо, тіло першої жертви витягли із заваленого лавиною готелю Rigopiano в Італії. Двоє людей урятувалися під час сходження лавини на готель в Італії.

Лавина спускалася лісистим схилом і поховала під собою автомобілі, худобу і частину готелю.

За словами свідків, для цієї області лавина була неймовірної сили.

Аварійні транспортні засоби, у тому числі машини швидкої допомоги, застрягли приблизно за 9 км від готелю. Товщина снігу сягає двох метрів.

МЗС України повідомляє, що українців не було серед гостей чи працівників накритого сніговою лавиною готелю в Італії.

Джерело: УНН