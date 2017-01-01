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    З накритого лавиною готелю в Італії витягли тіла ще двох людей

    • Сьогодні, 16:56
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    Накрита лавиною будівля
    Накрита лавиною будівля

    У готелі може бути ще понад 20 загиблих

    Тіла ще двох людей дістали із заваленого сніговою лавиною готелю в Італії. Про це повідомляє Rai News.

    З готелю Rigopiano в Італії, який накрило лавиною, вже дістали тіла трьох осіб. Також зазначається, що у готелі може бути ще понад 20 загиблих.

    У готелі на час сходження лавини перебувало 30 людей.

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    Нагадаємо, тіло першої жертви витягли із заваленого лавиною готелю Rigopiano в Італії. Двоє людей урятувалися під час сходження лавини на готель в Італії.

    Лавина спускалася лісистим схилом і поховала під собою автомобілі, худобу і частину готелю.

    За словами свідків, для цієї області лавина була неймовірної сили.

    Аварійні транспортні засоби, у тому числі машини швидкої допомоги, застрягли приблизно за 9 км від готелю. Товщина снігу сягає двох метрів.

    МЗС України повідомляє, що українців не було серед гостей чи працівників накритого сніговою лавиною готелю в Італії.

    Джерело: УНН

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