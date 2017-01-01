З накритого лавиною готелю в Італії витягли тіла ще двох людей
- Сьогодні, 16:56
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У готелі може бути ще понад 20 загиблих
Тіла ще двох людей дістали із заваленого сніговою лавиною готелю в Італії. Про це повідомляє Rai News.
З готелю Rigopiano в Італії, який накрило лавиною, вже дістали тіла трьох осіб. Також зазначається, що у готелі може бути ще понад 20 загиблих.
У готелі на час сходження лавини перебувало 30 людей.
Нагадаємо, тіло першої жертви витягли із заваленого лавиною готелю Rigopiano в Італії. Двоє людей урятувалися під час сходження лавини на готель в Італії.
Лавина спускалася лісистим схилом і поховала під собою автомобілі, худобу і частину готелю.
За словами свідків, для цієї області лавина була неймовірної сили.
Аварійні транспортні засоби, у тому числі машини швидкої допомоги, застрягли приблизно за
МЗС України повідомляє, що українців не було серед гостей чи працівників накритого сніговою лавиною готелю в Італії.
Джерело: УНН