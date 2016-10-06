З оточенням Януковича були пов'язані 18 банків-банкрутів, - НБУ
- Сьогодні, 06:38
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Протягом 2014-2017 років в Україні визнані неплатоспроможними 87 банків
Національний банк заявляє, що 18 банків-банкрутів були пов'язані з оточенням колишнього президента країни Віктора Януковича. Про це свідчать дані Нацбанку.
Відповідно до оприлюдненої структури виведених з ринку банків, 18 з них, або 21% належали найближчого оточення Віктора Януковича («Сім'ї»).
Крім того, 14 банків належали політикам, 6 - колишнім державним чиновникам, 8 - олігархам, 28 - бізнесменам, 3 - державі.
Згідно з оприлюдненими даними, ще 4 банки НБУ визначив як «авантюристів».
Власників ще 6 банків регулятор не зміг класифікувати (цю групу назвали «не ідентифіковані»).
Нагадаємо, протягом 2014-2017 років в Україні визнані неплатоспроможними 87 банків.
Джерело: Українські новини