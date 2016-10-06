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    З оточенням Януковича були пов'язані 18 банків-банкрутів, - НБУ

    • Сьогодні, 06:38
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    Протягом 2014-2017 років в Україні визнані неплатоспроможними 87 банків

    Національний банк заявляє, що 18 банків-банкрутів були пов'язані з оточенням колишнього президента країни Віктора Януковича. Про це свідчать дані Нацбанку.

    Відповідно до оприлюдненої структури виведених з ринку банків, 18 з них, або 21% належали найближчого оточення Віктора Януковича («Сім'ї»).

    Крім того, 14 банків належали політикам, 6 - колишнім державним чиновникам, 8 - олігархам, 28 - бізнесменам, 3 - державі.

    Згідно з оприлюдненими даними, ще 4 банки НБУ визначив як «авантюристів».

    Власників ще 6 банків регулятор не зміг класифікувати (цю групу назвали «не ідентифіковані»).

    Нагадаємо, протягом 2014-2017 років в Україні визнані неплатоспроможними 87 банків.

    Джерело: Українські новини
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