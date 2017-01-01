З початку боїв на Донбасі загинули понад 2 тис. мирних жителів - ООН

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Пожежа в будинку в Луганську

Кількість цивільних, які отримали поранення, становить 7-9 тисяч осіб

З березня по 14 травня 2017 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) підтвердило 178 жертв серед цивільного населення Донбасу (35 загиблих та 143 поранених). Про це повідомляється в гуманітарному бюлетені Офісу ООН для координації гуманітарних справ (OCHA)

За оцінками агентства, загальна кількість загиблих серед цивільних осіб з початку конфлікту (у період з 14 квітня 2014 року по 14 травня 2017 року) перевищує 2 тисячі, а кількість цивільних, які отримали поранення, становить 7-9 тисяч осіб.

Причиною більшості жертв є обстріли, підрив на мінах та вибухонебезпечних залишках війни.

Крім того, значні пошкодження, завдані житловим будинкам та життєво важливій інфраструктурі, зокрема об’єктам електро- та водопостачання, лікарням та школам, збільшує потреби людей, які живуть у зоні активних бойових дій.

В OCHA зазначають, що ризик загибелі та травм від вибуху мін та боєприпасів, що не розірвалися, залишається високим, нещасні випадки фіксуються майже щодня. За даними УВКПЛ, у березні-квітні міни та ВЗВ стали причиною 70 жертв серед цивільного населення (22 загиблих і 48 поранених), що на 94% перевищує дані за аналогічний період 2016 року (36 жертв загалом, четверо загиблих і 32 поранених). У березні-квітні 74,3% з цих жертв зафіксовано на не підконтрольній Україні території, де гуманітарний доступ є обмеженим, порівняно з 66,6% у 2016 році.