Зона АТО: за добу дістали поранення шестеро українських бійців

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Жоден український військовий не загинув

Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій шестеро українських військовослужбовців дістали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, шестеро українських військовослужбовців дістали поранення і бойові травми», – сказав він.

Як повідомляв уранці прес-центр штабу АТО, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 94 рази відкривали вогонь по українських позиціях. П’ятьох наших військових поранено, одного травмовано.

Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляв, що загострення ситуації в районі Авдіївки пішло на спад.