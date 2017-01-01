З початку негоди в Україні із заметів звільнили 4,3 тис. автівок

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Рятувальники за період снігопаду допомогли 8 тис. 784 людям

Починаючи з 4 лютого, рятувальники надають допомогу громадянам, які потрапили у снігові замети на автошляхах країни. Так, рятувальники вивільнили всього 4 370 одиниць техніки та 8 784 особи, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, протягом останньої доби бійці ДСНС Миколаївщини залучалися 7 разів для надання допомоги 37 особам, з яких 3 дітей. Також рятувальники вилучили 10 автомобілів та здійснили супроводження карети швидкої медичної допомоги, яка прямувала на місце виклику до хворої жінки. Так, на автодорозі Калуга-Березнегувате, в сніговому заметі застрягли 5 автомобілів, в яких знаходилося 18 осіб (з них одна дитина).

На території Житомирської області у селі Оліївка у сніговий замет потрапив вантажний автомобіль DAF з напівпричепом, який перевозив ліс. З’ясувалось, що при повороті з траси на пилораму вантажівку занесло і напівпричіп з’їхав у кювет. За допомогою тросу та пожежного автомобіля рятувальники вилучили транспортний засіб зі снігової пастки.

Так, кіровоградські рятувальники 5 разів допомогали водіям, чиї автомобілі потрапили на складні ділянки автодоріг. Зокрема, бійці ДСНС двічі виїжджали для буксирування автомобілів: автомобіля «Газель» на автошляху Жовті Води-Кривий Ріг та вантажівки «MAN» на автошляху Петрове-Олександрія.

Протягом 9 лютого на Полтавщині рятувальники вивільнили зі снігових заметів 1 легковий та 8 вантажних автомобілів, у яких перебувало 12 осіб. Так, поблизу села Кононівка Лубенського району, внаслідок складних погодних умов, 1 вантажний автомобіль, у якому перебували 3 чоловіки, не міг самостійно виїхати із снігового перемету на автодорогу. Рятувальники за допомогою 2 одиниць спецтехніки відбуксирували вантажівку на безпечну ділянку дороги.

В Львівській області в селі Смоляний Стрийського району в сніговому переметі застряг автомобіль швидкої медичної допомоги. Рятувальники на пожежному автомобілі доправили працівників медичної служби до хворого з діагнозом «інсульт». Після чого бійці ДСНС доправили хворого до карети швидкої медичної допомоги.