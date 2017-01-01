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    З Росії на підмогу бойовикам «ДНР» прибуде новий підрозділ «козаків»

    • Сьогодні, 09:57
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    <p>Російські &laquo;козаки&raquo;</p>

    Російські «козаки»

    З початку року в «ДНР» вже прибув один підрозділ російських «козаків»

    Найближчим часом очікується прибуття з Росії в так звану «ДНР» нового підрозділу «козаків». Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

    «Згідно з інформацією штабу ОК «Донецьк» («1-й АК ДНР»), в «ДНР» найближчим часом очікується прибуття нового підрозділу «козаків», формування якого здійснюється в Ростовській області (РФ)», - йдеться в повідомленні.

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    За інформацією «ІС», цей підрозділ увійде до складу «3-го батальйону спеціального призначення ДНР».

    З початку року в «ДНР» вже прибув один підрозділ російських «козаків», повідомляє «Інформаційний спротив».

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