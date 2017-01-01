Рятувальники знешкодили понад 6 тис. вибухонебезпечних предметів

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Робота рятувальників щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів

Тривають роботи щодо розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей

З початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 6 тис. 218 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 6 авіаційних бомб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Лише впродовж минулої доби піротехніки ДСНС під час 29 виїздів виявили 121 вибухонебезпечний предмет. Досить часто застарілі боєприпаси знаходять і громадяни.

Так, 23 лютого на Львівщині до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від помічника лісничого Бродівського держлісгоспу, що в м. Броди, під час проведення санітарної вирубки лісу, на відстані 600 м від житлових будинків виявлено предмет, ззовні схожий на фугасну авіаційну бомбу (ФАБ-250) часів Другої Світової війни. Піротехнічною групою боєприпас було вилучено та знешкоджено у спеціально відведеному для цього місці.

Днем пізніше, в м. Одеса, фахівці групи піротехнічних робіт знешкодили три артилерійських снаряди калібру 76 мм часів Другої світової війни, що були виявлені на одному з будівельних майданчиків.

Крім того, тривають роботи щодо розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей. Зокрема, на Луганщині, протягом 28 лютого піротехніками було обстежено 0,42 га місцевості у Новоайдарському, Попаснянському, Станично - Луганському та Старобільському районах, де виявлено та вилучено 5 боєприпасів: 2 артилерійських снаряди, 1 мінометну міну, 1 ручну гранату та 1 одиницю інших вибухонебезпечних предметів.