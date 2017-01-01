  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Аваков анонсував повну ліквідацію пожежної інспекції

    • Вчора, 23:16
    • Розсилка
    Арсен Аваков
    Арсен Аваков

    Міністр також заявив про плани реформування пожежної охорони

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вкотре пообіцяв ліквідувати пожежну інспекцію, вказавши на високий рівень корумпованості цього структурного підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Читайте також

    Про це міністр внутрішніх справ України заявив в інтерв’ю «ТСН».

    «Найближчим часом ми оголосимо про повне скорочення, знищення такого поняття, як пожежна інспекція», - сказав Аваков.

    Міністр визнає, що співробітники інспекції займаються переважно вимаганням грошей за успішне проходження перевірок протипожежної безпеки.

    Як відомо, Арсен Аваков у листопаді 2016 року заявляв про старт реформи ДСНС, яка передбачає ліквідацію пожежної інспекції та реформування системи пожежної охорони. 

    Сьогодні міністр також заявив, що Кабінет міністрів України на найближчому засіданні розгляне порядок товарообміну з непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей.

    Читайте також
    Кабмін Арсен Аваков ДСНС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ