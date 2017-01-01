Аваков анонсував повну ліквідацію пожежної інспекції

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Арсен Аваков

Міністр також заявив про плани реформування пожежної охорони

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вкотре пообіцяв ліквідувати пожежну інспекцію, вказавши на високий рівень корумпованості цього структурного підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це міністр внутрішніх справ України заявив в інтерв’ю «ТСН».

«Найближчим часом ми оголосимо про повне скорочення, знищення такого поняття, як пожежна інспекція», - сказав Аваков.

Міністр визнає, що співробітники інспекції займаються переважно вимаганням грошей за успішне проходження перевірок протипожежної безпеки.

Як відомо, Арсен Аваков у листопаді 2016 року заявляв про старт реформи ДСНС, яка передбачає ліквідацію пожежної інспекції та реформування системи пожежної охорони.

Сьогодні міністр також заявив, що Кабінет міністрів України на найближчому засіданні розгляне порядок товарообміну з непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей.