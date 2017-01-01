З водіями, які блокують КПП «Ужгород», прикордонники домовились про пропуск вантажівок

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Зі слів самих пересічників, акція є безстроковою, і місце її проведення вони залишати не збираються

У результаті переговорів із власниками автомобілів з іноземною реєстрацією, які блокують під′їзд до вантажного терміналу на КПП «Ужгород», досягнуто домовленості про пропуск вантажівок.

Про це повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

Вона розповіла, що так звані пересічники погодилися пропускати на годину по дві вантажівки на в′їзд і виїзд з України.

Також у прикордонному відомстві повідомляють, що, зі слів самих пересічників, акція є безстроковою, і місце її проведення вони залишати не збираються.

Нагадаємо, що блокування під′їзду до вантажного терміналу на українсько-словацькому кордоні почалося сьогодні, 22 лютого, о 9.30. Близько 30 автомобілів заблокували дорогу за 1 кілометр до вантажного терміналу КПП «Ужгород».

Як раніше повідомляв «Главком», «пересічники» Закарпаття з ранку заблокували в'їзд транспорту на КПП «Ужгород».

Раніше повідомлялося, що на Буковині водії автівок з іноземною реєстрацією заблокували міжнародну трасу. В акції беруть участь близько 50 осіб та 20 автомобілів.



