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    За чотири доби поранено шістьох мирних жителів Авдіївки

    • Сьогодні, 11:51
    • Розсилка

    В Авдїівці від початку масованого обстрілу зруйновано 26 осель

    За чотири доби в Авдіївці поранено шістьох мирних мешканців, руйнувань зазнали 26 осель. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Донецькій області.

    Сьогодні в Авдіївці зазнав поранень мирний житель, пошкоджено вісім будинків. У чоловіка осколкове поранення стегна, мінно-вибухова травма. Потерпілого доправлено до місцевої лікарні.

    «Бойовики не припиняють обстрілювати Авдіївку. Внаслідок прямого влучення артилерійських снарядів руйнувань зазнали будинки по вул. Тургенєва, Металургів (колишня Червоноармійська), Колосова та Заводській. 63-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. Правоохоронці, які цілодобово несуть службу в прифронтовому місті, продовжують документувати наслідки обстрілів, які ведуться з боку окупованої території та не вщухають вже четверту добу», – інформують у поліції.

    Поліцейські продовжують документувати наслідки артударів та надавати допомогу усім, хто її потребує.

    Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. 

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    Авдіївка
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