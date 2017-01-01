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    За чотири роки у Британії поліція запобігла 13 терактам

    • Сьогодні, 21:46
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    Британські правоохоронці одночасно ведуться близько 500 контртерористичних розслідувань

    З червня 2013 року служби безпеки Великої Британії попередили 13 потенційних терактів в країні. Про це повідомив помічник комісара Скотленд-ярда, який координує антитерористичну роботу поліції по всій країні.

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    Марк Роулі також додав, що в поліції одночасно ведуться близько 500 контртерористичних розслідувань.

    Він представив інформаційну кампанію «Дії проти тероризму», яка закликає громадськість повідомляти в поліцію про свої підозри.

    У третини з найризикованіших розслідувань поліції допомогла інформація від простих громадян, заявив пан Роулі.

    Він закликав британців довіряти своїм інстинктам і не боятися звертатися в поліцію, якщо щось викликає стурбованість.

    У 2014 році у зв'язку з активізацією джихадистів в Іраку і Сирії рівень терористичної загрози в Британії підвищили до «серйозного». Це означає, що ймовірність терактів в країні вкрай висока.

    Джерело: ВВС Україна

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