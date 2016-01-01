В зоні АТО поранення отримали 11 українських військових

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Світлодарська дуга Фото: Бен Йосеф Машиах/facebook

На Світлодарській дузі четверту добу тривають запеклі бої

Минулої доби внаслідок бойових дій 11 українських військових отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських бійців у лавах ЗСУ не було, проте 11 наших бійців зазнали поранень», — сказав Мотузяник.

Він додав, що це сталося під час боїв на Світлодарській дузі під час артилерійських і мінометних обстрілів.

Нагадаємо, напередодні у Дніпро військовим вертольотом доставили сімох військовослужбовців, які отримали поранення на Світлодарській дузі.

Нагадаємо, ще 19 грудня в районі Світлодарської дуги близько 6-ї ранку російсько-окупаційні війська намагалися вибити передові підрозділи сил АТО із займаних позицій.

Евакуація поранених на Світлодарській дузі відбувається в Харківський військовий госпіталь і в Дніпро після надання медичної допомоги і стабілізації стану захисників у військових госпіталях.