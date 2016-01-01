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    В зоні АТО поранення отримали 11 українських військових

    • Сьогодні, 13:35
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    <p>Світлодарська дуга</p> <p>Фото:&nbsp;Бен Йосеф Машиах/facebook</p>

    Світлодарська дуга

    Фото: Бен Йосеф Машиах/facebook

    На Світлодарській дузі четверту добу тривають запеклі бої

    Минулої доби внаслідок бойових дій 11 українських військових отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських бійців у лавах ЗСУ не було, проте 11 наших бійців зазнали поранень», — сказав Мотузяник.

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    Він додав, що це сталося під час боїв на Світлодарській дузі під час артилерійських і мінометних обстрілів.

    Нагадаємо, напередодні у Дніпро військовим вертольотом доставили сімох військовослужбовців, які отримали поранення на Світлодарській дузі. 

    Нагадаємо, ще 19 грудня в районі Світлодарської дуги близько 6-ї ранку російсько-окупаційні війська намагалися вибити передові підрозділи сил АТО із займаних позицій.

    Евакуація поранених на Світлодарській дузі відбувається в Харківський військовий госпіталь і в Дніпро після надання медичної допомоги і стабілізації стану захисників у військових госпіталях.

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    зона АТО
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