В зоні АТО поранення отримали 11 українських військових
- Сьогодні, 13:35
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Світлодарська дуга
Фото: Бен Йосеф Машиах/facebook
На Світлодарській дузі четверту добу тривають запеклі бої
Минулої доби внаслідок бойових дій 11 українських військових отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських бійців у лавах ЗСУ не було, проте 11 наших бійців зазнали поранень», — сказав Мотузяник.
Він додав, що це сталося під час боїв на Світлодарській дузі під час артилерійських і мінометних обстрілів.
Нагадаємо, напередодні у Дніпро військовим вертольотом доставили сімох військовослужбовців, які отримали поранення на Світлодарській дузі.
Нагадаємо, ще 19 грудня в районі Світлодарської дуги близько 6-ї ранку російсько-окупаційні війська намагалися вибити передові підрозділи сил АТО із займаних позицій.
Евакуація поранених на Світлодарській дузі відбувається в Харківський військовий госпіталь і в Дніпро після надання медичної допомоги і стабілізації стану захисників у військових госпіталях.