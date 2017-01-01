За добу в зоні АТО загинули троє українських військових, десять – поранено

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Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках, у тому числі з забороненого Мінськими домовленостям озброєння

Загалом зафіксовано 66 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинуло, десять – поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів вони обстрілювали Авдіївку, Кам’янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї – Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому вогонь вів снайпер. По позиціях в районі Авдіївки – танк.

На Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї – Лобачеве, Новозвавнівку, Станицю Луганську та Новоолександрівку.

На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів загарбники обстрілювали Широкине та Павлопіль, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар'їнку, Новотроїцьке, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному вели вогонь БТР та БМП противника. З протитанкових ракетних комплексів обстріляли Богданівку.



